ВОЙНА В Украине Україна готова до будь-якого розвитку подій на Каховській ГЕС

2022-10-25 10:25

Україна готова до будь-якого розвитку подій на Каховській ГЕС. План дій у разі підриву дамби розглянуть на найближчому засіданні Ставки Головнокомандувача.

«Якщо вони підірвуть Каховську дамбу, то питання водопостачання тимчасово анексованого Криму закриється.

Його відновити буде неможливо десь 5-7 років. Ми сьогодні володіємо інформацією, що там робить ворог.

І мова зараз не про електрику, мова зараз про більш страшні речі. Це буде катастрофа вселенського масштабу, якщо вони ухвалять таке рішення. Якщо вони це зроблять, тоді питання Криму для них ніколи не стояло і не стоїть», — говорить секретар РНБО України Олексій Данилов.

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2022-10-25 10:25
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ВОЙНА В Украине

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ГРАФИК Когда и как можно максимально сэкономить электроэнергию и помочь своей стране 2022-10-25 12:27
Израиль предоставил Украине разведданные для поражения иранских дронов-мопедов 2022-10-25 11:33
Україна готова до будь-якого розвитку подій на Каховській ГЕС 2022-10-25 10:25