Політика Розкрито деталі входу китайського вантажного судна в порт тимчасово окупованого Криму

2025-09-23 13:35

Китайське вантажне судно Heng Yang 9 заходило в тимчасово окупований Севастополь у Криму, що стало безпрецедентним випадком, повідомляє Financial Times.

Видання нагадує, що західні санкції забороняють використання порту Севастополь з 2014 року. Китай не приєднався до санкцій, але його комерційні судна раніше уникали заходів в окуповані росією порти.

Проте контейнеровоз Heng Yang 9 під панамським прапором, що належить компанії Guangxi Changhai Shipping, був зафіксований у Криму щонайменше тричі за останні місяці.

Financial Times вдалося підтвердити останній захід у вересні за допомогою супутникових і радарних знімків, даних транспондера і фотографій. Судно вийшло зі Стамбула 2 вересня і 6 вересня було зафіксовано в Новоросійську.

Пізніше транспондер передавав сигнали про його перебування в порту Кавказ, проте супутники 9 і 11 вересня не виявили його в зазначеній точці. На знімках 14 вересня судно виявилося в Севастополі.

Згідно із супутниковими даними, судно намагалося приховувати свої пересування, передаючи помилкові координати. У підсумку 17 вересня воно прибуло до Стамбула з контейнерами, що збігаються за розташуванням з тими, що були зафіксовані в Криму.

Компанія-власник, зареєстрована Міжнародною морською організацією як оператор двох контейнеровозів і двох балкерів, відмовилася від коментарів.

Заходи судна збіглися із запуском у квітні залізничної лінії в Крим, яка, за твердженням Москви, дає змогу доправляти контейнери з росії в порти півострова. У серпні російська влада відкрила для іноземних суден також Бердянськ і Маріуполь.

Є думка, що цією лінією росія вивозить товари з окупованих районів Донецької та Херсонської областей. За даними Офісу президента, Heng Yang 9 заходив до Севастополя 19-22 червня, а потім просив дозвіл на завантаження 101 контейнера 15 серпня.

"Україна ясно дала зрозуміти, що такі дії є неприйнятними й очікує від міжнародних партнерів суворого уникнення контактів з окупованими територіями", – заявив уповноважений президента із санкційної політики Владислав Власюк.

Він зазначив, що українське посольство в Китаї порушувало питання заходу судна в червні перед МЗС КНР.

"Ми висловили рішучу незгоду і будемо продовжувати дипломатичний моніторинг. Судна, які відвідують окуповані порти, ризикують потрапити до санкційних списків", – сказав Власюк.

За його словами, МЗС Китаю відповіло, що громадянам і компаніям рекомендовано уникати контактів з окупованими територіями України. Пекін запевнив, що кожен випадок розглядатимуть окремо.