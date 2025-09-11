Політика Володимир Зеленський порівняв атаку російських дронів на Польщу з початком анексії Криму

2025-09-11 16:46

Атака російських дронів на Польщу була репетицією і схожою з анексією Криму. Про це сказав президент України Володимир Зеленський на брифінгу з президентом Фінляндії Александром Стуббом у Києві в четвер, 11 вересня.

На його думку, росіяни намагались перевірити реакцію західних партнерів та їхню готовність до фізичної атаки, а також відвернути увагу від передачі Україні систем ППО напередодні зими.

"Мені ця атака схожа на Крим. Тільки замість "зелених чоловічків" – дрони. Я вважаю, що це схоже на репетицію. В медіа вже є повідомлення про певні частини Польщі, на які Росія претендує", – заявив він.

Зеленський зазначив, що зараз технологічна війна і "просто не потрібні "зелені чоловічки", які зайшли на вашу територію".

"Найнебезпечніше – це коли хтось, наприклад США, як це було у нас з Кримом, або ще якісь партнери передають сигнали, що головне, мовляв, не довести до війни. І внутрішня ситуація в країні така, що головне все пройти дуже спокійно. Тому для мене це дуже схоже на Крим. І я вважаю, що це схоже на репетицію", – додав Зеленський.

Він також підтвердив, що Польща погодилася на комунікацію між військовими.

"Дональд (Туск – ред.) сказав, що відправить своїх військових. Сирський комунікуватиме з командувачем Польщі. Далі – це вже технічні моменти", – зазначив він.