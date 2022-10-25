ВОЙНА В Украине армия путина хочет захватить Бахмут любой ценой, но стратегия "выжженной земли" уже не помогает - Die Welt

2022-10-25 17:00

Российские оккупационные войска хотят захватить Бахмут - важный транспортный узел на Донбассе – любой ценой. Однако стратегия "выжженной земли" уже им не помогает.

Об этом пишет немецкое издание Die Welt. На данный момент Бахмут, город с населением 70 000 человек, стал настоящим символом, битва за который либо продемонстрирует либо силу Москвы, либо успешное сопротивление украинцев.

Российские войска атакуют его с 1 августа. Однако пока им не удалось захватить это стратегически важное место. Но россияне продолжают продвигаться, правда, со скоростью улитки. И именно это делает Бахмут единственным участком более чем 1200-километровой линии фронта в Украине, где Россия ведет наступление.

На всех других направлениях "вторая армия мира" сейчас только отступает. В сентябре путинским военным пришлось отдать всю Харьковскую область, а на юге украинские защитники вот-вот освободят оккупированный Херсон.

Для сторонников российской "спецоперации" Бахмут – луч надежды в темные времена, за который они цепляются, как за соломинку. Если Россия наконец захватит город, ее потрепанный военный имидж будет восстановлен, по крайней мере, в какой-то степени. Армия прорвала бы важную линию обороны украинцев и таким образом открыла бы новый фронт. Это могло разгрузить русские войска на других участках. Потому что Бахмут - это ворота Донбасса. После его возможного захвата путь будет свободен до двух центральных городов области, Краматорска и Славянска.

Бахмут уже несколько недель находится под постоянным огнем. Везде слышен свист минометов и громкие взрывы. Российские войска наступают с севера, востока и юга. Вряд ли в городе найдется хотя бы одно здание, которое не пострадало бы. Но сейчас бои происходят в пригороде.

"Кадры с передовой напоминают кадры из окопов Первой мировой войны. Целые леса были уничтожены обстрелами, деревья вырваны с корнем, а их стволы превратились в обугленные пни. Красноватая земля покрыта кратерами. Здесь становится ясно, как сильно Россия хочет взять Бахмут с отчаянной силой", – отмечает автор.

Совсем недавно эта "стратегия выжженной земли" сработала в Попасной. Сегодня этот населенный пункт представляет собой разрушенный город, который уже невозможно восстановить так, как это было раньше.

В контексте Бахмута эта грубая сила пока не принесла желаемых результатов. Военные усилия огромны: артиллерия используется постоянно, запускаются ракеты малой и большой дальности, танки и пехота постоянно продвигаются в тыл украинских защитников. Кровопролитие среди российских солдат огромное. Однако по сравнению с усилиями успехи оккупантов ограничены. Давление на руководство растет. Военным нужны отчеты о победах. Но поскольку в реальности их не существует, они их просто выдумывают.