ВОЙНА В Украине рф привела в готовность силы на случай подрыва "грязной бомбы" Украиной

2022-10-25 18:30

Россияне создали карту территорий, которые могут пострадать при подрыве "грязной бомбы". Это затронет даже Польшу.

В Минобороны РФ заявили, что "привели в готовность силы и средства на случай подрыва "грязной бомбы" Украиной". Кроме того, там утверждают, что имеют доказательства того, что Украина якобы собирается совершить такой подрыв.

Отмечается, что у Украины есть научный, технический и производственный потенциал для создания "грязной бомбы". В Минобороны РФ якобы располагают сведениями о контактах Украины с представителями Великобритании по вопросу получения технологии создания ядерного оружия.

Как отметили в Минобороны РФ, цель Украины - обвинить Россию в применении оружия массового уничтожения и запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия намерена поднять в ООН вопрос о подготовке Киевом "грязной бомбы".

Кроме того, россияне создали карту территорий, которые могут пострадать при подрыве "грязной бомбы". Судя по карте, радиоактивные вещества якобы затронут Киев, Львов и даже Польшу.

Напомним, российские пропагандисты, а также министр обороны РФ Сергей Шойгу, начали распространять "информацию" о якобы наличии у Украины "грязной бомбы".

Украина пригласила экспертов МАГАТЭ, чтобы проверить обвинения РФ в создании "грязной бомбы".