ВОЙНА В Украине Германия как можно быстрее поставит Украине еще 3 комплекса IRIS-T, – Шольц

2022-10-25 19:30

Германия скорейше поставит Украине еще три комплекса противовоздушной обороны IRIS-T, каждый из которых может защитить большой город.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в выступлении на открытии 5-го немецко-украинского бизнес-форума по восстановлению Украины в Берлине, сообщает Укринформ.

Шольц отметил, что российское вторжение 24 февраля стало ужасающим пунктом в истории в целом.

"Мы поддерживаем вашу страну политически, финансово, экономично, гуманитарно, а также оружием. Да, об этом мы тоже говорим на экономической конференции… Атаки России на гражданскую инфраструктуру показывают, что нужно сделать все, чтобы отстроить и защитить украинские города, села, мосты, улицы и железнодорожное полотно. Поэтому я рад, что наши зенитно-ракетные комплексы и зенитные самоходные установки, а теперь еще и IRIS-T в Украине… Эта система может защитить большой город. Еще три таких установки мы поставим в Украину как можно скорее", – сказал Шольц.

Он заверил, что Германия вместе с партнерами будет поддерживать Украину столько, сколько нужно.

"Это касается и времени войны, а также восстановления. Вы можете положиться на Германию, ЕС и других друзей в мире", – акцентировал канцлер ФРГ.

Справка

11 октября Германия передала Украине первый комплекс противовоздушной обороны IRIS-T.

14 октября в воздушных силах заявили, что комплекс противовоздушной обороны уже на боевом дежурстве.

Комплекс IRIS-T SLM – самая современная система противовоздушной обороны германского производства. Ее еще не имеют даже германские вооруженные силы. Комплекс разработан германской оборонной компанией Diehl Defence.

Система предназначена для уничтожения крылатых и баллистических ракет, вертолетов и БПЛА.