ВОЙНА В Украине Reuters: США могут поставить Украине средства ПВО HAWK

2022-10-25 21:30

США рассматривают возможность отправки в Украину установок ПВО HAWK со своих складов для боробы с крылатыми ракетами.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источники.

Ракеты-перехватчики HAWK станут модернизацией ракетных комплексов Stinger - системы ПВО меньшего размера и меньшей дальности, отправленных Украине в начале российского вторжения.

По словам американских чиновников, Белый дом использует процедуру PDA для передачи установок. PDA позволяет США быстро передавать оборонные товары и услуги со складов без одобрения Конгресса.

Агентство Reuters не смогло определить, сколько систем и ракет HAWK есть в наличии для передачи. Белый дом отказался от комментариев.

Соединенные Штаты, вероятно, первоначально отправят ракеты-перехватчики для системы HAWK в Украину, поскольку было неясно, достаточно ли американских пусковых установок находится в хорошем состоянии, сообщил Reuters один американский чиновник.

HAWK в Украине: какие ПВО передаст Запад

Система HAWK является предшественником системы противоракетной обороны PATRIOT, которая, по словам представителей США, пока не рассматривается Украиной.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Испания намерена отправить Украине четыре пусковые установки HAWK.

Великобритания передаст Украине ракеты средней дальности "воздух-воздух", известные как AMRAAM. Эти ракеты будут поставлены для системы противовоздушной обороны NASAMS, которую Украине пообещали передать Соединенные Штаты.

Нидерланды передадут Украине ракеты для усиления противовоздушной обороны на общую сумму в 15 миллионов евро.

В то же время немецкий ЗРК "IRIS-T" уже прошел "боевое крещение" и хорошо показал себя во время последних обстрелов со стороны российской армии.