ВОЙНА В Украине НАТО нужно увеличить поставку всего, чтобы украинцы смогли воевать всю зиму, - Столтенберг

2022-10-25 22:00

 

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянсу необходимо увеличить "поставки всего" Украине, чтобы она могла воевать всю зиму.

Об этом он заявил в интервью DW.

По его словам, системы вооружений, поставленные союзниками и партнерами НАТО, уже показали огромное влияние. Это одна из причин, почему Россия не смогла добиться преимущества в воздухе, контроля над воздушным пространством Украины. Это было большой проблемой для российских войск на протяжении всей войны.

"Это произошло, конечно, прежде всего из-за умений, решимости украинских вооруженных сил использовать уже старые имеющиеся у них советские средства ПВО", - пояснил Столтенберг.

Генсек НАТО отметил, что партнеры поставляли Украине боеприпасы для старых советских систем, а затем начали предоставлять новые.

"Зима близится. И это тоже было основным посылом встречи министров обороны НАТО: нам необходимо увеличить поставки всего, начиная с зимней одежды, генераторов, палаток, чтобы украинцы смогли продолжать военные действия всю зиму", - добавил Столтенберг.

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