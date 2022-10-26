ВОЙНА В Украине "Пусть они отдадут свою землю путину": Данилов жестко ответил сторонникам "компромисса" с рф

2022-10-26 11:00

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов резко раскритиковал мнение некоторых европейских лидеров о том, что Украине для окончания войны с Россией придется смириться с потерей части территории. Он намекнул, что вышеупомянутые политики не предлагали бы подобного "решения", если бы оно касалось их страны.

"Пусть они [эти западные лидеры] отдадут свою землю Путину! Я хочу посмотреть, как отреагирует их общество, их избиратели и их дети" – сказал секретарь СНБО в беседе с журналистом Sky News.

Автор статьи написал, что во время интервью вспомнил мнение нескольких высокопоставленных европейских дипломатов о том, чем может закончиться война. Среди них часто поднимался вопрос, примет ли Украина сделку, согласно которой она, к примеру, отказывается от земель, оккупированных Россией с 2014 года, в обмен на членство в НАТО.

Журналист отметил: когда он заговорил о сторонниках компромисса с РФ, взгляд Данилова стал яростным.

"Я не знаю, с кем вы разговариваете в Европе и какое отношение эти люди имеют к нашей независимости", – резко ответил украинский политик.

Он подчеркнул, что подстрекать террористов нельзя, это опасная практика, поскольку "в будущем их желание брать, брать и еще раз брать будет только расти".

"Напомню. В свое время французский деятель [экс-президент Николя Саркози] пытался вести переговоры с Россией по поводу Грузии – Грузия потеряла часть своих территорий. После того, как деятели Франции и Германии заставили нас подписать Минские соглашения [в 2014 году], мы потеряли часть Донецкой и Луганской областей, но не перестали за них воевать и не перестали их защищать, потому что они наши", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО назвал Путина современным Гитлером. "С 1941 по 1945 год Германия находилась в состоянии войны почти со всем миром. В мае 1945-го она осталась в руинах. То же самое произойдет и с Россией. Они обречены на это", – подчеркнул он.