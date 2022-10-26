ВОЙНА В Украине Резников и Остин обсудили новый пакет военной помощи США

2022-10-26 21:00

 

Министр обороны Украины Алексей Резников провел с министром обороны США Ллойдом Остином разговор, в ходе которого обсуждался следующий пакет оборонной помощи США Украине.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Провел продуктивный разговор с моим другом Ллойдом Остином III. Ценю четкую позицию США по нереагированию на провокации и нулевую толерантность к шантажу", - проинформировал Резников.

По данным министра, в ходе разговора также обсуждался следующий пакет помощи помощи США для Украины.

"Подробности позже", - отметил Резников.

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