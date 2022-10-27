Мир В Иране расстрелян офицер, который отвечал за поставки дронов-камикадзе на россию

2022-10-27 10:27

Вблизи иранского города Захедан, столицы Белуджистана на юго-востоке страны, застрелили офицера Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) полковника Молашахи. Об этом пишет информагентство Tasnim.

По данным издания, Молашахи и один из командиров организации Басидж Джавад Киха были убиты в машине среди бела дня.

Как утверждают международные СМИ, Молашахи отвечал за поставки иранских дронов-камикадзе россии. В то же время участники формирования Басидж обвиняются в жестоком подавлении протестов в Иране последние 15 лет.

В Сети публикуют фото изрешеченного пулями автомобиля с окровавленными телами двух человек. Как утверждается, это ликвидированные Молашахи и Киха.