ВОЙНА В Украине Ізраїль оприлюднить докази використання іранських дронів на території України

2022-10-27 14:29

Ізраїль провів експертизу та з'ясував, що російські БПЛА «Герань-2» та іранські Shahed-136 ідентичні.

Президент Ізраїлю Ісаак Херцог надасть офіційним особам США докази, які засвідчують, що саме іранські безпілотники використовуються росією в боях в Україні. Про це повідомляє The Times of Israel.

«Іранська зброя відіграє ключову роль у дестабілізації нашого світу, і міжнародне співтовариство має винести з цього уроки зараз і в майбутньому», – сказав Херцог.

Ізраїль провів експертизу та з'ясував, що російські БПЛА «Герань-2» та іранські Shahed-136 ідентичні. Результати президент Ізраїлю представить Байдену.