Світ Ізраїльські винищувачі нанесли потужну хвилю авіаударів по Тегерану

2026-03-30 14:37

Ізраїльські винищувачі під час хвилі авіаударів у Тегерані минулої ночі завдали ударів по кількох об’єктах із виробництва зброї. Про це пише Times of Israel в понеділок, 30 березня.

За даними Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), на вказані об’єкти скинули понад 80 бомб.

Серед цілей атаки були об’єкт із виробництва зенітних ракет великої дальності, завод із виробництва компонентів для протитанкових і зенітних ракет, а також комплекс із виробництва, дослідження та розробки двигунів для балістичних ракет.

Військові Ізраїлю заявили про посилення ударів по об’єктах збройової промисловості Ірану. Так, за останні два дні були здійснені атаки по близько 40 об’єктах.

Нагадаємо, внаслідок атаки 27 березня завод з виробництва важкої води в Ірані зазнав серйозних пошкоджень і більше не працює.