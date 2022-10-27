ВОЙНА В Украине Три пункта. Резников рассказал об этапах войны в Украине

2022-10-27 20:00

Борьбу Украины против России можно условно поделить на три этапа. Завершающим является освобождение оккупированных населенных пунктов.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью NHK.

Он отметил, что первый этап борьбы Украины против россйской агрессии заключался в сдерживании войск РФ, а второй - сводился к стабилизации линии фронта.

По словам Резникова, на данный момент ситуация находится на третьем этапе - проведении контрнаступательной операции, в ходе которой ВСУ отвоевывают свои территории.

Министр обороны добавил, что деоккупанция земель на юге замедлилась, так как оккупанты используют оросительные каналы в качестве траншей. При этом он добавил, что ВСУ будут продвигаться вперед с наступлением зимы, когда мобильность войск РФ снизится.

Резников отметил, что у Украины существует реальный план по освобождению всех временно оккупированных территорий.

Напомним, ранее Резников объяснял замедление в наступлении ВСУ на юге погодными условиями, так как там сейчас идут дожди.

Отметим, что украинские военные деоккупировали более 90 населенных пунктов в Херсонской области.