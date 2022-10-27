ВОЙНА В Украине Украина ожидает от США поставок беспилотников Switchblade 600, - Резников

2022-10-27 16:30

Украина ожидает поставок из США беспилотников SwitchBlade 600.

Об этом сказал в интервью изданию Politico министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Мы все еще ждем беспилотников Switchblade 600, США пообещали помочь Киеву увеличить запас барражирующих боеприпасов, которые могут зависнуть над целью до того, как оператор направит ее на удар", - сказал он.

Производитель дронов AeroVironment заявил, что первая партия из 10 дронов должна прибыть в течение нескольких недель. Резников отмечает, что за последние недели Иран продал России 2400 беспилотников, поэтому "пока я бы сказал, что иранские беспилотники временно побеждают в этом конкурсе", - сказал Резников.

По его словам, хотя танки и истребители остаются на стадии разработки, противовоздушная оборона будет "приоритетом номер один" в ближайшие месяцы.

"Нам нужно разделить цели в воздухе - например, для поражения крылатых или баллистических ракет наши системы обороны будут использовать ракеты типа IRIS-T из Германии и вскоре также будут национальная усовершенствованная зенитно-ракетная система или наши советские системы типа "Бук". Против иранских беспилотников мы можем использовать более дешевую технику, такую как Gepard из Германии или Stingers и Starstreak, или другую технику от наших партнеров", - сказал он.

Укрепление этого защитного покрытия над Киевом и другими городами остается главной задачей украинских властей, поскольку ракеты и беспилотники продолжают прибывать. "Вот почему мы просим наших партнеров найти решения с разными системами не только для средней или большой дальности, нам нужны системы ближнего действия из разных стран, которые имеют такие системы, как Швеция, Германия и США", - сказал Резников.

Несмотря на то, что потребности велики, Резников отметил, что постоянный поток встреч и звонков с союзниками вселяет в его правительство уверенность в том, что помощь и дальше будет поступать, даже несмотря на то, что Украина настаивает на создании собственных систем для обеспечения своей системы обороны. .

"Я получаю четкий сигнал со всех сторон, что, несмотря на все страны, будут поддерживать Украину до конца этой войны, и я уверен, что окончание этой войны будет означать победу Украины", - заявил он. Источник: https://censor.net/ru/n3376290