ВОЙНА В Украине В Мариуполе люди живут в палатках и готовят пищу на кострах - горсовет

2022-10-27 17:30

Палатки расположены возле кинотеатра Савона, в котором жители города прятались во время обстрелов. Спят обитатели палаток в подвалах кинотеатра.

Многие жители временно оккупированного россиянами Мариуполя до сих пор живут в палатках и готовят на кострах: их дома разбомблены, а нового жилья им не предоставили. Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Сообщается, что палатки расположены возле кинотеатра Савона, в котором жители города прятались во время обстрелов. Спят обитатели палаток в подвалах кинотеатра, для приготовления пищи разжигают костры.

Некоторым мариупольцам, как сообщает горсовет, оккупанты предоставили новое жилье, но только "своим".

"Когда ключи от новых домов раздавали, почему-то ни одному из тех, кто здесь с нами живет, не дали. Все эти красивые дома - они не для тех, кто потерял жилье. Они для своих, приближенных, так сказать", - говорят местные жители.