ВОЙНА В Украине В Польше начнут проверять, ходят ли дети из Украины в школы: детали

2022-10-27 20:30

Также школам Польши выделят больше денег, чтобы они могли обеспечить учащихся из Украины учебниками и учебными материалами.

В Польше проверят украинских детей школьного возраста, которые с начала полномасштабной войны России уехали из Украины, получают ли они образование.

Соответствующие изменения в закон о помощи гражданам Украины подготовило Министерство внутренних дел и администрации Польши, сообщает glos.pl.

Согласно предложению, директора школ и органы местного самоуправления будут проверять, посещают ли дети из Украины школу. Объясняют необходимость изменений тем, что это поможет быстрее реагировать, если не будет исполнена школьная обязанность.

Проверять будут благодаря PESEL. Из него в базу данных информационной системы образования будет поступать информация о детях школьного возраста, приехавших в Польшу из Украины.

"Предложенные положения значительно облегчат директорам школ и гминам осуществлять контроль за школьной обязанностью и обязанностью обучения. Изменение касается всех учащихся польской системы образования, в том числе детей из Украины, прибывших на территорию Республики Польша после 24 февраля 2022 года, проверка которых на соблюдение школьной обязанности более требовательна для директора начальной школы или гмины", — объясняют польские чиновники.

Изменения также подразумевают дополнительное финансирование польских школ для обеспечения учащихся из Украины учебниками и учебными материалами. В случае принятия изменения вступят в силу с 1 апреля 2023 года.

В Польше ожидают, что в 2023 году количество учащихся из Украины может увеличиться. Там прогнозируют до 150 тысяч украинских учащихся начальных классов.

Как сообщалось, в Польше начали активно проверять украинцев, которые выезжают более чем на месяц. Таким лицам отменяют выплаты социальных пособий по программам "500+" или "Семейный опекунский капитал". После проверок в результате длительного выезда из Польши уже более 80 тысяч граждан Украины остались без выплат.