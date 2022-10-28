ВОЙНА В Украине Президент Израиля объяснил, почему его страна не может передать ПВО Украине

2022-10-28 16:00

 

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил об ограничениях, не позволяющих Иерусалиму передать Украине ПВО. В то же время, его страна готова предоставлять нелетальную продукцию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Есть оружие, для которого у нас даже нет экспортной версии. Есть вещи, которые мы не хотим, чтобы они попали в руки наших врагов. Есть секреты, которые мы не можем передать. Но там, где мы можем помочь, мы пытаемся помочь" , – заявил президент.

Отвечая на критику касаемо позиции Иерусалима, Герцог напомнил, что у Европы и США также есть определенная военная техника, которой они не готовы делиться с Украиной.

Также он отметил, что Израиль "анализирует ситуацию" вокруг иранских беспилотников, которые Россия начала использовать против Украины.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам президента Владимира Зеленского, Украина и Израиль ужесточили сотрудничество в оборонной сфере.

Между тем Иерусалим передал Киеву разведывательные данные, необходимые для того, чтобы сбивать иранские дроны-камикадзе Shahed-136.

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