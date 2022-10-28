ВОЙНА В Украине Украинские военные за два месяца вытеснят оккупантов на линию 23 февраля, - генерал США Ходжес

2022-10-28 19:00

 

Бен Ходжес уверен, что украинские военные смогут деоккупировать Крым до лета 2023 года.

Об этом заявил экс-командующий войсками США в Европе, эксперт вашингтонского Центра анализа европейской политики Бен Ходжес на канале "Фейгін Live".

Ходжес считает, что ВСУ смогут вытеснить российских захватчиков на линию по состоянию на 23 февраля 2022 года в течение следующих двух месяцев. Одним из условий, чтобы это удалось воплотить в жизнь, является продолжение поддержки Украины Соединенными Штатами Америки.

"Я верю, что украинские войска оттеснят оккупационные войска РФ к линии 23 февраля в течение двух месяцев. И они освободят Крым до лета 2023 года. При условии, что США будут поддерживать Украину по-прежнему и все санкции против России останутся как есть" , – рассказал генерал США в отставке.

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Украинские военные за два месяца вытеснят оккупантов на линию 23 февраля, - генерал США Ходжес 2022-10-28 19:00