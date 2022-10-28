Мир Пентагон успешно испытал компоненты гиперзвукового оружия

2022-10-28 20:00

 

ВМС и армия США запустили ракету со стартовой площадки в Вирджинии в среду, чтобы провести испытания дюжины экспериментов с гиперзвуковым оружием для помощи в разработке нового класса оружия, сообщил Пентагон, передает агенство Reuters.

Детали

ВМС и Национальная лаборатория Сандия провела испытания на летном комплексе NASA в Уоллопсе, штат Вирджиния, в ходе которых оценивалось оборудование связи и навигации для гиперзвукового оружия, а также передовые материалы, способные выдерживать нагрев в «реалистичной гиперзвуковой среде».

Гиперзвуковые аппараты запускаются с ракеты в верхних слоях атмосферы на скорости, которая более чем в пять раз превышает скорость звука, или около 6200 км в час.

Чтобы ускорить разработку, Пентагон запустил эти эксперименты и прототипы, используя зондирующую ракету, меньшую и, следовательно, более доступную испытательную машину, чтобы заполнить критический пробел между наземными испытаниями и летными испытаниями всей системы.

Испытания в среду были предназначены для проверки будущих аспектов обычного оперативного удара (CPS) ВМС и армейского гиперзвукового оружия большой дальности (LRHW).

Добавим

Соединенные Штаты и их глобальные соперники ускорили темпы создания гиперзвукового оружия - оружия следующего поколения, которое лишает противников времени на реакцию.

Такие компании, как Lockheed Martin Corp и Raytheon Technologies Corp, работают над созданием американского гиперзвукового оружия.

subscriber subscriber

Еще по теме

"Украинцы гибнут от иранского оружия": президент Израиля уличил Иран во лжи

2022-10-27 16:00

видео В Киеве патрульные из стрелкового оружия сбили иранский дрон-камикадзе

2022-10-17 16:30

SpaceX просит Пентагон взять на себя финансирование Starlink для Украины — СМИ

2022-10-15 15:00

Байден дал свой прогноз о применении ядерного оружия путиным. Пентагон готов к такому сценарию

2022-10-12 21:00

Еще новости в разделе "Мир"

Пентагон успешно испытал компоненты гиперзвукового оружия

2022-10-28 20:00

С 5 декабря Эстония полностью прекратит транзит роССийской нефти и нефтепродуктов

2022-10-28 13:33

США максимально ускорили размещение модернизированных тактических ядерных арсеналов в Европе

2022-10-28 10:27

В Иране расстрелян офицер, который отвечал за поставки дронов-камикадзе на россию

2022-10-27 10:27
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Пентагон успешно испытал компоненты гиперзвукового оружия 2022-10-28 20:00
С 5 декабря Эстония полностью прекратит транзит роССийской нефти и нефтепродуктов 2022-10-28 13:33
США максимально ускорили размещение модернизированных тактических ядерных арсеналов в Европе 2022-10-28 10:27
В Иране расстрелян офицер, который отвечал за поставки дронов-камикадзе на россию 2022-10-27 10:27