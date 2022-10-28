Мир Пентагон успешно испытал компоненты гиперзвукового оружия

2022-10-28 20:00

ВМС и армия США запустили ракету со стартовой площадки в Вирджинии в среду, чтобы провести испытания дюжины экспериментов с гиперзвуковым оружием для помощи в разработке нового класса оружия, сообщил Пентагон, передает агенство Reuters.

Детали

ВМС и Национальная лаборатория Сандия провела испытания на летном комплексе NASA в Уоллопсе, штат Вирджиния, в ходе которых оценивалось оборудование связи и навигации для гиперзвукового оружия, а также передовые материалы, способные выдерживать нагрев в «реалистичной гиперзвуковой среде».

Гиперзвуковые аппараты запускаются с ракеты в верхних слоях атмосферы на скорости, которая более чем в пять раз превышает скорость звука, или около 6200 км в час.

Чтобы ускорить разработку, Пентагон запустил эти эксперименты и прототипы, используя зондирующую ракету, меньшую и, следовательно, более доступную испытательную машину, чтобы заполнить критический пробел между наземными испытаниями и летными испытаниями всей системы.

Испытания в среду были предназначены для проверки будущих аспектов обычного оперативного удара (CPS) ВМС и армейского гиперзвукового оружия большой дальности (LRHW).

Добавим

Соединенные Штаты и их глобальные соперники ускорили темпы создания гиперзвукового оружия - оружия следующего поколения, которое лишает противников времени на реакцию.

Такие компании, как Lockheed Martin Corp и Raytheon Technologies Corp, работают над созданием американского гиперзвукового оружия.