"Не хотят быть окруженными": Буданов рассказал, когда оккупанты покинут юг

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью CNN сообщил, что россия ускорит вывод войск с юга, когда ВСУ возьмут под контроль дамбу Каховской ГЭС.
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"Буданов сказал, что вывод российских войск ускорится, когда Украина возьмет дамбу Каховской ГЭС в Новой Каховке под артиллерийский контроль", – пишет CNN.
По словам начальника ГУР, армия рф "осознает и понимает всю сложность своего положения и не хочет быть полностью окруженной".
Добавим
Буданов сообщил, что оккупанты завозят в Херсон недавно мобилизованных россиян – их хотят использовать как пушечное мясо во время уличных боев.
Напомним
Представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что Каховская ГЭС не заминирована настолько, чтобы можно было осуществить подрыв.