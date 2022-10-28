ВОЙНА В Украине "Не хотят быть окруженными": Буданов рассказал, когда оккупанты покинут юг

2022-10-28 21:00

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью CNN сообщил, что россия ускорит вывод войск с юга, когда ВСУ возьмут под контроль дамбу Каховской ГЭС.

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"Буданов сказал, что вывод российских войск ускорится, когда Украина возьмет дамбу Каховской ГЭС в Новой Каховке под артиллерийский контроль", – пишет CNN.

По словам начальника ГУР, армия рф "осознает и понимает всю сложность своего положения и не хочет быть полностью окруженной".

Добавим

Буданов сообщил, что оккупанты завозят в Херсон недавно мобилизованных россиян – их хотят использовать как пушечное мясо во время уличных боев.

Напомним

Представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что Каховская ГЭС не заминирована настолько, чтобы можно было осуществить подрыв.