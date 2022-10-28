ВОЙНА В Украине Президент Израиля предоставил в США доказательства применения иранских дронов в Украине

2022-10-28 11:34

Президент Израиля Ицхак Герцог в ходе визита в США показал доказательства применения иранских дронов в Украине.

Несмотря на отрицание Ирана, по словам Герцога, фотографии корпуса и моторов сбитых дронов, сделанные в Украине, доказывают, что Иран продает свои беспилотники россии для войны против Украины.

Он отметил, что приведенные им фотографии являются лишь частью большого объема информации, в том числе из разведывательных источников, имеющейся в распоряжении израильских властей, которую он готов предоставить.

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