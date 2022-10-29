ВОЙНА В Украине Еще больше боеприпасов для HIMARS и артиллерии: в США объявили о новом пакете военной помощи Украине

2022-10-29 12:00

 

Министерство обороны США объявило о выделении Украине нового пакета оборонной помощи на сумму $275 млн. Он содержит тысячи боеприпасов для уже имеющихся вооружений, в том числе для РСЗО HIMARS.

Официальное заявление в пятницу, 28 октября, было озвучено в Пентагоне. Соответствующий брифинг транслировало международное информагентство Reuters.

В частности, в этом пакете США предоставят Украине:

  • боеприпасы для HIMARS;
  • 500 снарядов высокоточной управляемой артиллерии;
  • системы дистанционного протитанкового минирования;
  • легкие транспортёры HMMWV;
  • стрелковое оружие и боеприпасы.

Отметим, что этот пакет помощи был сформирован после того, как федеральные чиновники обнародовали план борьбы с незаконным перемещением обычных вооружений в Восточной Европе. Он направлен на то, чтобы оружие, которое западные страны передают Украине, не оказалось в руках российских войск, их помощников или других экстремистских групп. План предусматривает следующие мероприятия:

– усиление возможности сил безопасности в Украине и соседних странах учитывать и хранить оружие и боеприпасы во время передачи, хранения и развертывания;

– усиление защиты границ в Украине и соседних государствах;

– развитие способности сил безопасности, правоохранительных органов и органов пограничного контроля в Украине и соседних странах относительно сдерживания, выявления и перекрытия незаконного оборота определенных современных видов обычных вооружений.

 

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