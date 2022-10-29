ВОЙНА В Украине ВСУ продвигаются на направлении Сватово-Кременная, отбита атака на Белогоровку, - Гайдай

2022-10-29 15:00

Российские оккупанты пытались прорваться в Белогоровку Луганской области, но были остановлены бойцами ВСУ.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Также ВСУ продвигаются по направлению Сватово-Кременная. Правда, это происходит медленно, потому что нет фактора неожиданности для оккупационных войск РФ. Захватчики стянули в область резервы, а также разрушили мосты и заминировали территории.

Кроме этого, оккупанты плотно обстреливают те населенные пункты, которые им пришлось покинуть.

Замедляет продвижение украинских войск неблагоприятная погода. Гайдай сообщил, что из-за ливней осложнен проезд техники.