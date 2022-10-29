ВОЙНА В Украине Разведчики показали, как освободили Невское и уничтожили десятки оккупантов

2022-10-29 20:00

 

В результате проведенной операции по освобождению поселка Невское (Луганская область) было уничтожено 34 оккупанта. Еще троих взяли в плен.

Об этом сообщается на странице ГУР МО Украины.

"Группа "Кедр" Главного управления разведки Министерства обороны Украины 23 октября с участием 5 роты 66 Бригады Вооруженных сил Украины освободила поселок Невское Луганской области", - говорится в сообщении.

По информации ГУР, в ходе молниеносной наступательной операции украинские защитники разбили превосходящие силы оккупантов. Военным удалось уничтожить 34 вражеских стрелка и 3 пулеметных расчета. Уцелевшие оккупанты покинули бронетехнику и отступили из поселка.

"Разведчики взяли в плен трех российских "контрактников", военный КАМАЗ с боекомплектом и две боевые машины пехоты", - добавили в разведке.

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