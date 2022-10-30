ВОЙНА В Украине Mohajer-6: в ГУР указали на слабые места иранских дронов

2022-10-30 09:00

 

Иранский беспилотник Mohajer-6 делают из комплектующих бытового назначения, он значительно уступает конкурентным аналогам.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

Разведчики заявляют, что для производства иранских разведывательно-ударных беспилотников Mohajer-6, которые россия применяет в войне против Украины, используются бытовые компоненты.

Отмечается, что из-за этого беспилотник значительно уступает аналогам своих конкурентов.

Сотрудники разведки выяснили источники комплектующих, который россияне закупили у Ирана, также были обнаружены детали, маркированные официальным языком Ирана — фарси.

Все доказательства причастности иностранных государств к поставкам оружия и комплектующих россии будут переданы в международные организации для наложения экономических санкций.

Как известно, в начале осени к ракетным ударам россия подключила иранские дроны-камикадзе Shahed-136 — оккупанты маркируют их как «Герань-2». 24 сентября МИД Украины призвал Иран «немедленно прекратить поставки оружия в рф для убийств украинцев, а не искать оправдания». Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран не предоставлял россии какого бы то ни было оружия для использования в войне против Украины, и настаивает на необходимости политического решения конфликта.

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