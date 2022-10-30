ВОЙНА В Украине Украина в ближайшее время получит от США новейшие противоракетные комплексы NASAMS

2022-10-30 10:00

 Украина в ближайшее время получит от Соединенных Штатов зенитные противоракетные комплексы NASAMS. Об этом информирует УНН со ссылкой на брифинг спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната.

Цитата

"По NASAMS уже есть заявление Ллойда Остина (министр обороны США – ред.), что в ближайшее время Украина их получит. Параллельно проходит обучение специалистов. Когда и как они станут на вооружение – понятно, что широкого объявления не будет, но надеемся, что о первых боевых результатах мы вскоре объявим, и они будут не хуже, чем у IRIS-T", – сказал Игнат.

Добавим

Спикер сообщил о "замечательных результатах" применения украинскими бойцами ракеты класса "воздух-воздух" малой дальности IRIS-T, которые 12 октября прибыли в Украину из Германии. Он призвал международных партнеров, в частности ФРГ, увеличить мощности производства, чтобы Киев получил "как можно больше" соответствующих систем.

Напомним

Передвижные зенитные ракетные комплексы NASAMS, которые разработала норвежская фирма Kongsberg Defence & Aerospace совместно с американской Raytheon Technologies, способны сбивать усовершенствованной ракетой средней дальности AIM-120 типа "воздух – воздух" беспилотные летательные аппараты, баллистические ракеты и ракеты.

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