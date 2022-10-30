ВОЙНА В Украине Украина в ближайшее время получит от США новейшие противоракетные комплексы NASAMS

2022-10-30 10:00

Украина в ближайшее время получит от Соединенных Штатов зенитные противоракетные комплексы NASAMS. Об этом информирует УНН со ссылкой на брифинг спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната.

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"По NASAMS уже есть заявление Ллойда Остина (министр обороны США – ред.), что в ближайшее время Украина их получит. Параллельно проходит обучение специалистов. Когда и как они станут на вооружение – понятно, что широкого объявления не будет, но надеемся, что о первых боевых результатах мы вскоре объявим, и они будут не хуже, чем у IRIS-T", – сказал Игнат.

Добавим

Спикер сообщил о "замечательных результатах" применения украинскими бойцами ракеты класса "воздух-воздух" малой дальности IRIS-T, которые 12 октября прибыли в Украину из Германии. Он призвал международных партнеров, в частности ФРГ, увеличить мощности производства, чтобы Киев получил "как можно больше" соответствующих систем.

Напомним

Передвижные зенитные ракетные комплексы NASAMS, которые разработала норвежская фирма Kongsberg Defence & Aerospace совместно с американской Raytheon Technologies, способны сбивать усовершенствованной ракетой средней дальности AIM-120 типа "воздух – воздух" беспилотные летательные аппараты, баллистические ракеты и ракеты.