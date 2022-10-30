ВОЙНА В Украине В ISW объяснили, зачем путин пытается восстановить авторитет шойгу

2022-10-30 18:00

Западные аналитики считают, что глава Кремля надеется противостоять радикальным силовикам с помощью главы минобороны.

Президент России Владимир Путин пытается восстановить авторитет министра обороны Сергея Шойгу, чтобы уравновесить растущее влияние так называемой радикальной группы силовиков, которые критикуют российское минобороны. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) в своем отчете.

По словам экспертов института, к ним относятся люди из ближайшего окружения Путина с собственными боевыми подразделениями в Украине. Речь идет о руководителе ППК Вагнера Евгении Пригожине и главе Чечни Рамзане Кадырове.

Аналитики считают, что Путин мог бы лично объявить об окончании мобилизации, а не на встрече с Шойгу или же поручить главе минобороны завершить неудачную мобилизацию самостоятельно.

Однако постановочная публичная встреча согласуется с недавним всплеском появления Шойгу в СМИ, обращают внимание эксперты.

По их словам, Шойгу напровел несколько телефонных разговоров со своими турецкими, китайскими и западными коллегами. В то же время силовики, несмотря на свою популярность в российском информационном пространстве, не имеют того же ранга или авторитета, отмечают эксперты.

Они также напомнили, что весной и летом Шойгу очень редко появлялся на публике. Присутствие главы минобороны в информационном пространстве зависит от одобрения Кремля, поскольку Путин может контролировать, когда Шойгу выступать публично.

Тогда же как соперники Шойгу из силовиков контролируют собственные каналы в Telegram и общаются со СМИ.

Отметим, что Шойгу поделился своей версий о так называемой "грязной бомбе" с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом и главой минобороны Китая Вэй Фэнхе.