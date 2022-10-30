ВОЙНА В Украине Если враг захочет зайти через Житомирскую область, мы устроим настоящий ад, – глава ОВА

2022-10-30 20:00

Глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко заявил, что регион продолжает наращивать оборону. В первую очередь внимание уделяют северной части области.

По словам Бунечко, украинские защитники готовы дать отпор оккупантам, если они попытаются зайти в Украину через Житомирскую область. Об этом глава ОВА рассказал в интервью изданию Житомир.info.

В областной военной администрации отметили, что с первого дня полномасштабной войны РФ против Украины Житомирщина активно готовится противостоять врагу.

Бунечко заверил, что, если оккупационные войска попытаются вторгнуться в нашу страну через Житомирскую область, им устроят ад.

"С первого дня войны мы ни дня не переставали наращивать нашу оборону на севере области. Я скажу из того, что можно сказать: если враг захочет зайти на территорию Украины через Житомирскую область, мы устроим настоящий ад", – сказал Бунечко.

Напомним, представитель ГУР Андрей Черняк заявил, что по состоянию на 27 октября в Беларуси нет ударной группировки для наступления с севера. Военные учения, проводимые на территории страны, призваны отвлекать Вооруженные силы Украины.

Ранее сообщалось, что за семь месяцев полномасштабной войны против Украины Беларусь передала России 65 089 тонн боеприпасов. 1940 вагонов с ними режим Александра Лукашенко поставил агрессору с марта по сентябрь 2022 года.