ВСУ ликвидировали за минувшие сутки рекордное количество оккупантов

Вооруженные силы Украины ликвидировали за прошедшие сутки почти тысячу оккупантов.
Такие данные обнародовал Генеральный штаб ВСУ.
"Хорошие были сутки, наибольшие потери оккупанты понесли на Донецком и Лиманском направлениях. Общие боевые потери противника с 24.02 по 30.10 ориентировочно составили: личного состава ‒ около 71 200 (+950 за минувшие сутки) лиц ликвидирован", - говорится в сообщении.
Также за указанный период уничтожено:
За минувшие сутки уничтожены также 2 единицы спецтехники врага, а в целом от начала широкомасштабного вторжения 154 единицы, автомобильной техники и цистерн – 13 и 4120 единиц соответственно.
Кроме того, силы врага остались без 252 вертолетов, 16 кораблей/катеров.
Отмечается, что данные по потерям оккупантов еще уточняются.