ВОЙНА В Украине ВСУ ликвидировали за минувшие сутки рекордное количество оккупантов

2022-10-30 11:30

Вооруженные силы Украины ликвидировали за прошедшие сутки почти тысячу оккупантов.

Такие данные обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

"Хорошие были сутки, наибольшие потери оккупанты понесли на Донецком и Лиманском направлениях. Общие боевые потери противника с 24.02 по 30.10 ориентировочно составили: личного состава ‒ около 71 200 (+950 за минувшие сутки) лиц ликвидирован", - говорится в сообщении.

Также за указанный период уничтожено:

танки - 2672 (+13 за сутки);

боевых бронированных машин - 5453 (+52);

артиллерийских систем - 1724 (+16);

РСЗО – 383 (+3);

средств ПВО - 197 (+2);

самолетов - 274 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1412 (+6);

крылатых ракет - 352 (+1).

За минувшие сутки уничтожены также 2 единицы спецтехники врага, а в целом от начала широкомасштабного вторжения 154 единицы, автомобильной техники и цистерн – 13 и 4120 единиц соответственно.

Кроме того, силы врага остались без 252 вертолетов, 16 кораблей/катеров.

Отмечается, что данные по потерям оккупантов еще уточняются.