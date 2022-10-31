ВОЙНА В Украине На Херсонщині окупанти вивозять українських ув’язнених, та заселяють у колонії військових

2022-10-31 08:25

За інформацією від Генерального штабу, на Херсонщині російські окупанти "евакуюють" українських ув’язнених, прослуховують телефонні розмови та завозять росгвардійців.

Зокрема з виправної колонії №90 міста Херсон ворог вивіз ув’язнених, та натомість на територію зазначеного виправного закладу розмістив особовий склад та військову техніку.

У Новій Каховці рашистські спецслужби активно прослуховують телефонні розмови цивільного населення.

Тим часом є дані, що до населеного пункту Каланчак таємно завезли близько сотні “росгвардійців”.