На Херсонщині окупанти вивозять українських ув’язнених, та заселяють у колонії військових

За інформацією від Генерального штабу, на Херсонщині російські окупанти "евакуюють" українських ув’язнених, прослуховують телефонні розмови та завозять росгвардійців.
Зокрема з виправної колонії №90 міста Херсон ворог вивіз ув’язнених, та натомість на територію зазначеного виправного закладу розмістив особовий склад та військову техніку.
У Новій Каховці рашистські спецслужби активно прослуховують телефонні розмови цивільного населення.
Тим часом є дані, що до населеного пункту Каланчак таємно завезли близько сотні “росгвардійців”.