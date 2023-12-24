ВОЙНА В Украине ISW: Оккупанты признались в применении химического оружия против ВСУ на Херсонщине

2023-12-24 08:30

Российские оккупанты незначительно продвинулись на левом берегу Днепра в Херсонской области и используют на этом направлении химическое оружие.

Об этом речь идет в свежем обзоре Института по изучению войны (ISW). Геолокационные кадры показывают, что российские войска продвинулись в западной части Крынок на левом берегу Днепра.

При этом в отчете подчеркивается, что 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота РФ подтвердила, что намеренно использует химическое оружие против ВСУ. В ISW отметили, что это является очевидным нарушением Конвенции о запрете химического оружия, участником которой является Россия.

22 декабря в Telegram-канале 810-я отдельная бригада морской пехоты РФ рассказала о "радикальном изменении тактики" против ВСУ в Крынках. В частности, они заявили, что применяют новую тактику "сброса гранат К-51 с беспилотников" на украинские позиции, чтобы выбить украинских военных с позиций. Оккупанты даже опубликовали снимки, на которых четко видно применение К-51 против ВСУ, вероятно, в Крынках.

По данным ISW, гранаты К-51 наполняются раздражающим газом CS (2-хлорбензальмалононитрил), разновидностью слезоточивого газа, который применяется против разгона демонстрантов.

Ранее аналитики ISW отмечали, что оккупанты использовали гранаты K-51 против украинских военных в Донецкой области в ноябре прошлого года.

Аналитики добавили, что несмотря на атаки оккупантов, подтвержденного изменения линии фронут на границе Донецкой и Запорожской областей нет. Продолжаются позиционные бои в районе Работино. Также в отчете со ссылкой на российские источники говорится о том, что 22 декабря ЗСУ атаковали беспилотником Бердянск и нанесли удар по зданию администрации Токмака ракетами HIMARS.

Ситуация на Херсонском направлении

На Херсонском направлении украинские воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 17 безуспешных штурмовых действий, получил достойный отпор и отступил.