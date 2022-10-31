ВОЙНА В Украине Подорожание паспортов, тарифы и налоги на недвижимость: что изменится с 1 ноября

2022-10-31 16:30

В ноябре вырастет стоимость оформления паспортов и появится новый налог на продажу недвижимости. Расширится перечень лекарств, которые можно будет купить только по е-рецепту. При этом цены на коммуналку не изменятся – льготные тарифы на свет продлили до конца отопительного сезона, а тарифы на газ, тепло и воду зафиксированы на период военного положения.

Подробнее о главных изменениях ноября – в материале РБК-Украина.

Подорожание паспортных услуг

Стоимость оформления внутреннего и загранпаспорта гражданина Украины вырастет 1 ноября. Подорожание коснется услуг срочного порядка:

получение паспорта гражданина Украины в течение 10 дней обойдется в 496 грн (ранее 252 грн);

получение паспорта для выезда за границу за 3 или 7 дней - 992 грн вместо 704 грн;

Стоимость оформления вышеуказанных документов в стандартные сроки (20 рабочих дней) останется неизменной на период действия военного положения и еще 6 месяцев после его окончания.

При этом с ноября 2022 подорожают админуслуги в сфере миграции для беженцев.

Налоги на жилье в новостройках

В ноябре вступают в силу нормы закона 2600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о налогообложении сделок с объектами недвижимого имущества, которые будут построены в будущем".

Данные изменения могут повлиять на стоимость квартир в новостройках. Законом предусмотрено установление следующих налогов на продажу жилья для первичного рынка недвижимости:

для инвесторов вводится НДС кассовым методом;

для физических лиц ставка налога составит 18% от разницы между ценой продажи или оценочной стоимости и ценой ее приобретения при первой за год продаже квартиры.

Вторая и последующая продажа жилья в течение одного года облагается налогом по 5%.

Е-рецепт на лекарства

С ноября купить наркотические (психотропные) лекарственные средства можно будет только по электронному рецепту.

Для отпуска таких препаратов аптеки, имеющие соответствующую лицензию, должны обязательно зарегистрироваться в Электронной системе здравоохранения.

Врачи, которые назначают данный тип лекарств, также должны быть подключены к ЕСОЗ. Медицинские учреждения, которые пока не работают с ЕСОЗ временно будут иметь возможность выписывать рецепты на бумажных бланках формы № 3 в течение переходного периода, который продлится до конца 2022 года.

Цену на свет зафиксировали

Кабмин "заморозил" тарифы на электроэнергию для населения до конца отопительного сезона.

Как минимум до 31 марта 2023 цена на свет составит:

1,44 грн/кВт*час – при потреблении до 250 кВт*ч в месяц;

1,68 грн/кВт*час – при потреблении от 250 кВт*ч в месяц.

Для общежитий, юридических лиц, которые расселяют у себя переселенцев, дачных кооперативов, гаражей и религиозных организаций установлен тариф 1,68 грн/кВт*час.

Таким образом, правительство продлило период действия льготных цен для потребителей, который должен был завершиться 31 октября 2022.

Что будет с другими тарифами ЖКХ

С наступлением ноября ситуация с коммунальными тарифами не изменится. До конца войны цены расти не будут, согласно принятому ВР закону о моратории.

Цена на природный газ для бытовых потребителей останется такой же, которая применялась по состоянию на 24 февраля 2022 года. Если у домохозяйства заключен годовой контракт, установленный в нем тариф будет действовать весь период военного положения и еще 6 месяцев после.

Тариф на распределение газа также не подлежит увеличению.

Законом зафиксированы тарифы на тепловую энергию, на услуги по поставке тепловой энергии и услуги по поставке горячей воды для всех категорий потребителей.

Отопительный сезон

В большей части Украины отопление дали по графику в конце октября, однако в некоторых регионах отопительный сезон стартует в ноябре.

Батареи должны потеплеть в домах Запорожья 2 ноября. В Донецкой области отопительный сезон стартует 1 ноября, но из-за военных действий есть возможность подать отопление в жилые дома только 15 громад региона.

Отметим, в этом году Кабмин снизил показатель минимально допустимой температуры в квартирах до +16 градусов. Среднее значение должно составлять +18 градусов.

Денежная помощь украинцам

1 ноября вступает в силу постановление правительства об открытии специального счета для помощи украинцам на деоккупированных территориях и эвакуированным гражданам.

За счет средств доноров, поступающих на данный счет, жители освобожденных территорий будут получать гуманитарную и единоразовую денежную помощь в размере 3000 грн для детей и инвалидов, 2000 грн - для остальных категорий. Выплаты будет производить Укрпочта.

Новые правила для переселенцев за границей

С 1 ноября в Австрии вводят "Билет первого прибытия". Его будут выдавать всем лицам с украинским паспортом, въезжающим со стороны Украины через границы Чехии, Словакии и Венгрии.

В первые 24 часа с момента прибытия в страну с таким билетом можно будет ездить бесплатно во 2-м классе на поездах ÖBB по Австрии или на пограничные станции в направлении Германии, Швейцарии, Италии.

Действие программы бесплатного проезда Not-Ticket Ukraine в Австрии завершается 31 октября.

Украинцам в Нидерландах с 1 ноября необходимо иметь в паспорте отметку о статусе временной защиты или О-документ. Оформлением занимается Служба иммиграции и натурализации Нидерландов. Без этой специальной отметки или О-документа украинцы не смогут официально устроится на работу.