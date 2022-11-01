ВОЙНА В Украине В Украине хотят ввести новый вид пенсии

2022-11-01 19:00

В Украине может появиться новый вид пенсии.

Об этом пишет Социальная платформа.

Так, на рассмотрении в комитетах Верховной Рады находится законопроект №8032 от 14.09.2022 "О внесении изменений в Закон Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" (по борцам за независимость Украины в ХХ веке)".

В частности, проектом предлагается повышение уровня пенсионного обеспечения лиц, в свое время подвергшихся репрессиям по политическим или религиозным мотивам в форме заключения или принудительного безосновательного помещения здорового человека в психиатрическое учреждение.

Как отмечается, статус таких людей определен принятыми ранее Законами "О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов" и "О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в XX веке".

При этом пенсию за особые заслуги борцам за независимость Украины предлагается установить размером 200% прожиточного минимума, определенного для лиц, утративших трудоспособность. На данный момент этот прожиточный минимум составляет 2027 гривен. Однако, сколько таких людей в Украине точно неизвестно. Исходя из пояснительной записки к законопроекту, они могут быть от нескольких десятков до нескольких сотен.