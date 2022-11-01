ВОЙНА В Украине путин готовится не к ядерному удару, а к длительной конвенциональной войне — ISW

2022-11-01 18:00

Американский Институт изучения войны (ISW) в очередной сводке лишь пунктиром проходит по положению на фронте, основная же часть сводки посвящена рассуждениям о том, что российский президент, судя по некоторым обстоятельствам, готовится к долгой кампании удержания нынешних оккупированных и надеждам, что зима поможет российской армии.

Детали

В ISW считают, что путину мечтает, как холодная зима и дефицит топлива заставят какие-то из европейских стран сократить помощь Украине и стать более сговорчивыми в отношениях с россией.

ISW подчеркивает, что речь идет о предполагаемом ходе мыслей российского вождя, а не о том, как на самом деле могут повлиять мобилизованные и срочники на ход войны. Американские аналитики напоминают, что около трети резервистов (по словам путина) уже прибыли в Украину, но существенных изменений это не принесло. Прибытие быстро подготовленных срочников тоже вряд ли приведет к перелому.

"Но путин, похоже, не хочет признавать этих фактов и, наоборот, надеется, что собранные такой неожиданной ценой резервы по-настоящему изменят ситуацию", - пишет Институт изучения войны.

Напомним

Оперативное командование “Юг” сообщило, что на юге герои Украины уничтожили за предыдущие сутки почти 30 рашистов, 2 склада с боеприпасами и другую вражескую военную технику.