ВОЙНА В Украине птн верит, что зимой добьется перелома в войне против Украины – ISW

2022-10-31 20:00

Российский диктатор, вероятно, решил дождаться зимы, чтобы увидеть, не ослабится ли поддержка Украины странами Запада. Агрессор продолжит обычные военные операции, чтобы удержать захваченные ранее территории, но вряд ли решится применить тактическое ядерное оружие.

Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW). ПТН надеется, что сможет создать условия для прекращения поддержки Украины и ожидает, что это произойдет ближайшей зимой.

В свою очередь эксперты сомневаются, что бункерный маразматик будет стремиться к прямому военному конфликту с НАТО. Скорее всего, агрессор продолжит угрожать ядерным оружием и нападением на Альянс, чтобы "сломить волю Запада продолжать поддерживать Украину".

Отмечается, что путлер создает условия для того, чтобы в обозримом будущем продолжать бросать плохо подготовленные российские войска в боевые действия в Украине, а не приостанавливать операции по восстановлению боеспособности вооруженных сил.

Диктатор также надеется на суровую зиму, чтобы сломить волю Европы. Он верит, что "замерзшее" население стран ЕС будет давить на свои правительства, которые в итоге начнут принимать требования Москвы. Агрессор рассчитывает не только на прекращение поставок вооружения Украине, но и на снятие или ослабление санкций.

Европейские правительства демонстративно подготовили свое население к трудной зиме, максимально запаслись энергоносителями и установили условия для сокращения потребления энергии даже при значительных экономических затратах. Эти действия сигнализируют о том, что европейские лидеры готовы к тому давлению, с которым они могут столкнуться в начале холодного сезона.