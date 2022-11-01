ВОЙНА В Украине видео "Летучие мыши и птицы не соблюдают суверенные границы, как и роССия": в ООН жестко потроллили рф из-за бреда о биолаборатории

2022-11-01 21:00

Над российскими бреднями об украинских биолабораториях уже смеется весь цивилизованный мир.

В ООН уже не выдерживают бред РФ об украинских боевых комарах и птицах. Представители разных стран уже открыто тронят россиян из-за их бредней.

Так, недавно РФ за бред о комарах, летучих мышах и птицах жестко потроллила представитель США в ООН, госпожа Линда Томас-Гринфилд.

"Россия предупреждает, что биологические патогены будут разносить летучие мыши, птицы и комары. России известно, что во многих лабораториях изучают мигрирующие виды, для того, чтобы изучать патогены – это обычная практика. Только вот летучие мыши и птицы не сохраняют суверенных границ, так же как и Россия", — сказала Линда Томас-Гринфилд.

Напомним, что ранее представитель России в ООН Василий Небензя обвинил Украину в подготовке "боевых насекомых", которые будут инфицировать россиян "опасными инфекциями". В частности, речь шла о птицах, летучих мышах и комарах. В частности, указанные существа будут преимущественно атаковать российских военнослужащих и заражать их опасными вирусами.