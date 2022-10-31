ВОЙНА В Украине В рф на военном аэродроме прогремели взрывы: повреждены вертолеты Ка-52, — росСМИ

2022-10-31 19:00

Взрывы были такой силы, что обломки фюзеляжа разбросало на двести метров от эпицентра ЧП.

В Псковской области на территории военного аэродрома прогремели мощные взрывы, в результате которых были повреждены вертолеты Ка-52. Об этом пишет российское издание Baza.

По данным журналистов, инцидент произошел на территории военного аэродрома в Псковской области, который расположен недалеко от границы с Латвией.

Издание отмечает, что вечером 30 октября военнослужащие услышали несколько взрывов, а через время увидели разбросанные обломки двух вертолетов Ка-52. Уточняется, что боевая авиация была непригодна для использования — ее перебросили на военный аэродром в Псковскую область для проведения ремонта.

"Взрыв был такой силы, что обломки фюзеляжа раскидало на 200 метров вокруг. По какой причине взорвались Ка-52 — неизвестно", — резюмирует издание Baza.

Информацию о ЧП на территории военного аэродрома в Псковской области также подтверждает российский Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ". Сообщается, что сразу три взрыва прогремели на стратегическом объекте около 22:00 по местному времени.

"Два росийских военных вертолета Ка-52 повреждены в результате взрывов. Причины взрывов не установлены. Как сообщил источник, инцидент произошел на аэродроме "Веретье", — говорится в сообщении Telegram-канала.