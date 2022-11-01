ВОЙНА В Украине Заглушить "мопеды". Удастся ли Западу остановить поставки иранского вооружения в рф

2022-11-01 17:30

Произведенные в Иране дроны-камикадзе Shahed-136, которые остроумные украинцы за характерный громкий шум мотора прозвали мопедами, осенью 2022 стали оружием российского террора против Украины. Фокус выяснил, Россия и Иран, несмотря на санкции, сотрудничают в сфере вооружений и есть ли возможность такое взаимодействие прекратить.

В понедельник 17 октября "мопеды" атаковали Киев. Один дрон-камикадзе Shahed-136 разрушил жилой дом в центре столицы, где погибли пять мирных жителей. Хотя в украинском небе сбивают до 50-70% иранских беспилотников, враг берет количеством — запускает "мопеды" стаями. Так, в ночь на 27 октября дроны-камикадзе шесть раз атаковали Киевскую область. Некоторые из них не удалось обезвредить — в одной из общин области сообщили о нескольких "прилетах" по объектам инфраструктуры.

Вероятно, военное партнерство между Россией и Ираном не ограничится поставкой Shahed-136. Издание The Washington Post уже сообщило, что Иран может передать России баллистические ракеты класса "земля-земля" Fateh 110 и Zolfaghar дальностью 300 км и 700 км соответственно.

Чей "мопед"? Иран отрицает поставки оружия России, но в мире не верят

Официальный Тегеран упорно настаивает, что не передавал России дроны-камикадзе. В частности, СМИ распространили слова пресс-секретаря МИД Ирана Нассера Канаани, который утверждает, что Иран всегда выступал против продолжения войны и готов вести переговоры с Украиной для опровержения этих обвинений. Тем временем в РФ на дроны-камикадзе Shahed-136 наносят маркировку "Герань-2", чтобы избежать ассоциаций с иранским происхождением.

Однако на Западе этому не верят. Как пишет The New York Times, иранские беспилотники стали важным оружием для России, которая использует их для широких ударов по энергетической инфраструктуре и другим гражданским целям. Издание добавляет, что Иран отправил инструкторов на оккупированную территорию Украины, чтобы помочь россиянам преодолеть проблемы, возникающие с беспилотниками, закупленными в Тегеране.

В вышеупомянутой публикации подчеркивается, что рост близости между Ираном и Россией произошел после того, как Москва вторглась в Украину и Кремль старался компенсировать свою международную изоляцию. Потому сообщается, что Британия и Европейский Союз вводят новые санкции против Ирана, касающиеся компании-производителя беспилотников Shahed-136, а также трех иранских генералов.

В свою очередь Reuters пишет, что крупные западные государства считают использование беспилотников нарушением Резолюция Совета Безопасности ООН 2231, которая касается ограничений ядерной программы Ирана. Уточним, в этом документе, принятом в 2015 году, определен график международных инспекций выполнения ядерной программы, а также содержаться основания для снятия санкций ООН с Ирана.

Как сообщает Reuters, эта резолюция 2231 содержит ограничения на ракеты и связанные с ними технологии до октября 2023 года и может охватывать экспорт и закупку передовых военных систем, таких как беспилотники. Поэтому эксперты по вопросам санкций из 27 стран-членов ЕС согласились внести в список некоторых иранских генералов и производителя беспилотников Shahed.

В США также поддержали ужесточение санкций против Ирана. "Поскольку Иран продолжает врать и отрицать предоставление оружия России для использования в Украине, мы стремимся работать с союзниками и партнерами, чтобы предотвратить передачу опасного оружия России. Мы будем без колебаний применять наши санкции и другие соответствующие инструменты в отношении всех, кто причастен к этим поставкам", — сообщают на сайте Госдепартамента США.

"Вашингтон предупреждал о предстоящих поставках заранее, ссылаясь на разведданные, в том числе – фотодоказательства, – обобщает Агия Загребельская, основательница Лиги антитраста. – Далее западные страны совместно озвучили свои убеждения, что дроны поставляются именно Ираном и являются иранским оружием. Некоторые страны наложили санкции. Израиль активизировал свои военные операции. А Франция, США и Великобритания инициировали слушания на Совбезе ООН, где с докладом по дронам выступали эксперты организации".

Однако Россия пытается заблокировать начало расследования ООН относительно нарушения Ираном резолюции 2231. Как сообщает Reuters, посол России в ООН Василий Небензя обвинил США, Великобританию, Францию ​​и Германию в нарушении Устава ООН. По его словам, правилам организации, якобы, противоречат попытки влияния этих стран на генсекретаря ООН Антониу Гутерриша при помощи письменных просьб о начале расследования об использовании иранских беспилотников Россией. А заместитель посла США в ООН Роберт Вуд обвинил Москву, что она тратит время Совета Безопасности, отвлекая внимание от собственных вопиющих действий.

Санкциям вопреки: как Россия и Иран умудряются сотрудничать в условиях строгих ограничений

Иран до недавнего времени был лидером по количеству наложенных санкций, пока его не опередила Россия. Впервые санкции против Ирана ввели в 1979 году после исламской революции в ответ на захват американского посольства. После этого санкции то усиливались, то послаблялись.

Как отмечает Агия Загребельская, санкции касались почти всех сфер, кроме гуманитарных, и особенно острый их режим действовал, когда в 2018 году президент США Дональд Трамп вышел из ядерного соглашения. Этот шаг Трамп объяснил тем, что соглашение работало в интересах только одной страны и его не стоило заключать. Тогда под запретом оказались:

продажа Ирану наличных долларов

торговля золотом и драгоценными металлами

сделки в иранской валюте

любые действия с иранским госдолгом

расчеты с центробанком Ирана

доступ Ирана к его валюте на иностранных счетах

Однако, санкции не охладили воинственные настроения Ирана. "Санкционный режим ограничил возможности оборонной программы Ирана и затормозил ее развитие, но не уничтожил. Иран покупал необходимые составляющие на черном рынке, воспитал специалистов по вооружению и, пользуясь поддержкой Пекина, продолжал производство оружия", — комментирует Агия Загребельская.

То, что иранская сторона не признает поставку оружия России, собеседница Фокуса объясняет тем, что это противоречит вышеупомянутой резолюции 2015 года. И, как подчеркивает Загребельская, Тегеран нарушает резолюцию ООН не впервые — Иран поставлял вооружение хуситам в Йемене, ХАМАС и другим иранским прокси (террористическим группировкам), а в дальнейшем оно использовалось для атак на Израиль, Саудовскую Аравию, Ирак и Ливан.