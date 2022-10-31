ВОЙНА В Украине Ракетные атаки по Украине 31 октября: пострадали 13 человек, есть разрушения

2022-10-31 14:31

В результате массированной ракетной атаки по Украине 31 октября пострадали 13 человек. Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко в эфире телемарафона.

"На данный момент мы имеем 13 человек, которые были травмированы в результате сегодняшних атак России. И мы, конечно, будем вместе с СБУ, с прокуратурой устанавливать ущерб и фиксировать те преступления, которые были совершены сегодня на территории нашей страны", - отметил он.

Напомним,  31 октября Украина подверглась массированной ракетной атаке. Враг выпустил ракеты по 10 областям. Пострадали инфраструктурные и гражданские объекты.

В результате повреждения энергетического объекта возле Киева 80% потребителей столицы остаются без водоснабжения.

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