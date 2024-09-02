ПВО Украины ночью уничтожила 9 баллистических и 13 крылатых ракет ракет врага

Противовоздушная оборона в ночь на 2 сентября уничтожила 9 баллистических ракет из 16, запущенных россиянами, 13 крылатых ракет и 20 дронов-камикадзе. Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.
Оккупанты нанесли ракетный удар по Киевщине, Сумщине и Харьковщине, применив баллистические, крылатые и зенитные управляемые ракеты, также атаковали ударными БпЛА типа Shahed с южного направления.
Отмечается, что радиотехническими войсками обнаружено и осуществлено сопровождение 58 воздушных целей - 35 ракет разных типов и 23 ударных БПЛА:
В результате боевой работы подразделениями зенитных ракетных войск, средствами радиоэлекторонной борьбы Воздушных Сил, а также расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины сбито:
Также сообщается, что в результате активного противодействия Сил обороны Украины одна крылатая ракета Х-101 и три ударных БпЛА не достигли своих целей и были локационно потеряны. Информация уточняется.