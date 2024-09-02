ВОЙНА В Украине ПВО Украины ночью уничтожила 9 баллистических и 13 крылатых ракет ракет врага

2024-09-02 14:31

Противовоздушная оборона в ночь на 2 сентября уничтожила 9 баллистических ракет из 16, запущенных россиянами, 13 крылатых ракет и 20 дронов-камикадзе. Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Оккупанты нанесли ракетный удар по Киевщине, Сумщине и Харьковщине, применив баллистические, крылатые и зенитные управляемые ракеты, также атаковали ударными БпЛА типа Shahed с южного направления.

Отмечается, что радиотехническими войсками обнаружено и осуществлено сопровождение 58 воздушных целей - 35 ракет разных типов и 23 ударных БПЛА:

  • 16 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 из Брянской, Воронежской и Курской областей рф;
  • 14 крылатых ракет Х-101 с самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской обл. рф;
  • 4 зенитных управляемых ракеты С-300/С-400 из Белгородской обл. рф;
  • 1 ракета неустановленного типа из Белгородской обл. рф;
  • 23 ударные БпЛА Shahed-131/136 из Приморско-Ахтарска (рф).

В результате боевой работы подразделениями зенитных ракетных войск, средствами радиоэлекторонной борьбы Воздушных Сил, а также расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины сбито:

  • 9 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
  • 13 крылатых ракет Х-101;
  • 20 ударных БпЛА Shahed-131/136.

Также сообщается, что в результате активного противодействия Сил обороны Украины одна крылатая ракета Х-101 и три ударных БпЛА не достигли своих целей и были локационно потеряны. Информация уточняется.

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ПВО Украины ночью уничтожила 9 баллистических и 13 крылатых ракет ракет врага 2024-09-02 14:31