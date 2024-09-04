ВОЙНА В Украине Ракетный удар по Полтаве: количество погибших возросло до 53, пострадавших - до 298

2024-09-04 16:48


Под завалами могут находиться еще до пяти человек.

В результате ракетного удара по учебному заведению в Полтаве погибли 53 человека, еще 298 пострадали. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"53 человека погибли в результате вражеского удара по учебному заведению в Полтаве", - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, количество пострадавших возросло до 298 человек. Под завалами могут находиться еще до пяти человек.

Отмечается, что спасательные службы продолжают работать с учетом ситуации с безопасностью.

В ГСЧС добавили, что в результате атаки частично разрушено шестиэтажное здание учебного корпуса, повреждены три многоквартирных дома, пять частных домов и офисное помещение.

Ракетный удар по Полтаве 3 сентября - подробности

3 сентября россияне нанесли удар двумя баллистическими ракетами по Полтаве, в результате чего частично разрушено шестиэтажное здание учебного заведения.

По состоянию на вечер было известно о 51 погибшем и более 270 пострадавших.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что военная служба правопорядка максимально привлечена к расследованию российского удара по Полтаве.

Спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин отметил, что в момент российского удара по Институту связи в Полтаве никаких построений не было.

В Полтаве с сегодняшнего дня объявлен трехдневный траур.

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