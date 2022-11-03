ВОЙНА В Украине Мешканців Київської області можуть тимчасово переселити в інші регіони

2022-11-03 08:26

Мешканців Київської області можуть тимчасово переселити в інші регіони, якщо ситуація з електроенергією буде критичною, повідомив голова ОВА Олексій Кулеба.

«Якщо ми зрозуміємо, що інфраструктура настільки пошкоджена, що ситуацію не вдасться вирішити швидко, маємо план, як тимчасово перевезти людей у регіони, де ситуація більш стабільна», — сказав він.

Кулеба каже, що наразі все контрольовано і ніхто нікого поки евакуйовувати не збирається

Він також пообіцяв, в разі змін – попередити мешканців Київщини завчасно і дати план дій, якщо ситуація буде погіршуватися.