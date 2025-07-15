Політика В Україні стартує перший етап виплат компенсацій за житло людям з тимчасово окупованих територій

2025-07-15 10:26

В Україні стартує перший етап виплат компенсацій людям з тимчасово окупованих територій. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За його словами, під час Міжнародної конференції з відновлення URCC2025 досягнуто домовленості про залучення Банку розвитку Ради Європи до запуску механізму компенсацій. У межах домовленостей буде виділено 80 млн євро для першого етапу виплати компенсацій через програму єВідновлення.

Кулеба зазначив, що це це рішення стосується громадян, які не мають доступу до свого майна, але зберігають право на нього.

"Компенсацію можна буде використати для купівлі житла, зокрема за іпотечною програмою, якщо людина не має іншого житла на підконтрольній території. На першому етапі ініціатива охоплюватиме учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, родини загиблих захисників і захисниць України. Ми вперше запускаємо інструмент, який враховує специфіку втрати житла на ТОТ і дає змогу людям отримати підтримку", - сказав віце-прем'єр.

Він додав, що з Банком розвитку Ради Європи також підписано нову угоду на 100 мільйонів євро на компенсації за знищене житло в межах програми єВідновлення.

"За сертифікатом людина може придбати квартиру, приватний будинок або інвестувати у будівництво нового житла замість зруйнованого внаслідок російської агресії. Це дозволить надати підтримку близько 3000 родин, тобто близько 7000 людей", - повідомив міністр.