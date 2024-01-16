Политика Україна та Польща можуть створити потужний альянс у рамках Євросоюзу

2024-01-16 10:26

Україна та Польща вже повинні думати, як будувати свій альянс у рамках Європейського Союзу, оскільки дві держави будуть сильними гравцями, які посилюватимуть один одного. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтервʼю Układ Sił, передає Укрінформ.

«Я вважаю, що те, про що ми повинні говорити, про що ми повинні вже починати думати, це українсько-польський альянс в рамках Європейського Союзу. Тому що ми будемо двома дуже сильними гравцями. Ми зробимо Польщу сильнішою, а Польща зробить нас сильнішими», – сказав він.

Кулеба певен, що Польща та Україна повинні не грати в гру балансування з франко-німецьким альянсом чи будь-яким іншим обʼєднанням у Європі, а починати справжню розмову про те, як вирішувати двосторонні питання.

На думку міністра, події навколо вантажівок та експорту зерна розчаровують і не мають відбуватися; сторони мають знайти способи та механізми, щоб цьому запобігти.

«Чим глибше ми заглиблюємося в переговори про вступ, тим більше таких питань буде виникати з різних сторін. Поляки та українці повинні не допускати переростання таких ситуацій у проблеми та вирішувати їх швидко та дружньо, оскільки нам уже не вдалося запобігти їх виникненню», – відзначив глава МЗС України.

Також Кулеба наголосив, що дві країни повинні почати говорити про те, що вони будуть разом робити в ЄС, та який буде їхній внесок у формування Європи.