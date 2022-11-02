ВОЙНА В Украине Экономический фронт Украины: внутренние коллаборанты в судоходстве

2022-11-02 09:00

75 украинских судов засветились в ряде российских портов. Украинский институт будущего сообщает, что самыми популярными среди владельцев компаний являются порта Азов и Новороссийск. Также украинские бизнесмены-коллаборанты чаще всего направляют свои суда в Ростов-на-Дону, Владивосток, Кавказ, Астрахань, Находку, Волгодонск, Волгоград. Благодаря исследованиям в специальной программе MarineTraffic установлено, что 75 судов, принадлежащих 41 украинской компании, по меньшей мере, хотя бы один раз заходили в порты РФ. В общей сложности суда упомянутых компаний заходили в порты РФ 675 раз. Поименно названия судов и владельцы указаны в материале.

Примечательно, что большинство судов принадлежат одесским олигархам. Стоит отметить, что движение этих танкеров фиксировалось только в портах страны-агрессора, без захода в порты других стран. Напрашивается вопрос: куда смотрели в АМПУ, если не могли отследить, что происходит в акватории территориальных вод и куда направляются суда? На ведомство до сих пор имеет влияние экс-председатель Юрий Васьков, ныне замминистра инфраструктуры Украины. До этого, чиновник занимал топовые должности в ГП «Одесский морской торговый порт». Васьков, как никто другой знает все схемы теневого заработка. Сотрудничество украинских судовладельцев с РФ сегодня – это результат беспроглядной коррупции в подконтрольных Васькову госструктурах.

На суда партнеров Васькова из российского «Трансшипа» спокойно, без каких-либо ограничений, ангажируют украинских моряков в рейсы, а Васьков, тем временем получает двойную маржу, как с моряков, так и с фермеров и зернотрейдеров, которые стремятся продать агропродукцию. К «Зерновому коридору» чиновник приобщил семейный подряд. От кума Васькова Руслана Сахаутдинова, который заседает в Турции, как представитель от Украины в координационном центре, приходит львиная доля всех откатов. На местах, у Васькова, обилечивают судовладельцев желающих, как можно быстрее, эффективней вывезти агропродукцию с Украины. Месяц назад в портах Украинского Дунайского пароходства были показательные задержания и обыски подельников Васькова мелкой руки. Но правоохранителям быстро рассказали, что в «тему» лезть не надо, впрочем, как и в другие «темы», которые курирует серый кардинал Васьков.

При поддержке почти всего мира Украина сейчас борется за возможность украинским компаниям вести свою деятельность в независимой, свободной и экономически стабильной стране. Любые отношения со страной-агрессором прекращаются. Кабинет Министров Украины утвердил полное эмбарго на торговлю с Россией. Другие страны мира, подвергая опасности свою экономику, вводят санкции и ограничения в отношении страны-агрессора. Мир принимает ряд важных и судьбоносных решений (признание геноцида украинцев и признание российского режима террористами), которые коснутся всех, кто имеет какие-либо отношения с агрессором в лице Российской Федерации.

Украинский институт будущего подчеркивает, что в условиях признания России страной-агрессором, владельцы украинских компаний, которые «плавают» в РФ становятся соучастниками терроризма, геноцида и военных преступлений! Они и покровители сделок на крови должны понести наказание.