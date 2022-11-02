ВОЙНА В Украине Данилов назвал главного идеолога уничтожения энергообъектов Украины

2022-11-02 19:00

Сергей Кириенко

Главным идеологом и лоббистом уничтожения энергетической инфраструктуры Украины является заместитель администрации президента россии Сергей Кириенко, который хорошо разбирается в сфере энергетики благодаря работе в росатоме. Об этом в Twitter сообщил секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

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"Главным идеологом и лоббистом уничтожения энергетической инфраструктуры Украины является заместитель ап рф сергей кириенко, который по работе в росатоме хорошо разбирается в сфере энергетики. Украина поименно знает, кто и за что на рф должен ответить. Мы выстоим, как бы ни было трудно, а вот приговор себе в цивилизованном мире кириенко уже подписал", – написал Данилов.

Напомним

31 октября в результате массированных ракетных ударов россии в нескольких областях Украины были поражены объекты энергетической инфраструктуры. Тысячи людей остались без электроснабжения.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не оправдывать атаку рф на украинскую энергосистему, называя ее ответом, ведь россия делает это потому, что у нее еще есть ракеты и желание убивать украинцев.

Кроме того, Кулеба сообщил, что 12 стран будут поставлять энергетическое оборудование в Украину для восстановления поврежденной инфраструктуры.