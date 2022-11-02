ВОЙНА В Украине Иран планирует нападение на Саудовскую Аравию и Ирак, - WSJ

2022-11-02 19:30

 

Иран может готовить нападение на Саудовскую Аравию и Ирак с целью отвлечь внимание от внутренних протестов в стране.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным СМИ, Саудовская Аравия уже поделилась с Соединенными Штатами своими разведданными о планах иранских властей. Соседние с Ираном государства повысили уровень тревоги для своих военных.

Совет нацбезопасности Белого дома заявил, что обеспокоен предупреждениями и уже готов реагировать, если Иран начнет атаковать.

"Мы обеспокоены картиной угрозы, и мы остаемся в постоянном контакте через военные и разведывательные каналы с Саудовской Аравией. Мы будем без колебаний действовать в защиту наших интересов и партнеров в регионе", - заявил представитель ведомства.

subscriber subscriber

Еще по теме

Заглушить "мопеды". Удастся ли Западу остановить поставки иранского вооружения в рф

2022-11-01 17:30

Bayraktar оснастят ракетами против иранских дронов

2022-11-01 16:30

Президент украинского футбола призывает выгнать роССию и Иран из УЕФА

2022-10-31 19:30

Mohajer-6: в ГУР указали на слабые места иранских дронов

2022-10-30 09:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

На Херсонщине оккупанты принудительно вывозят людей автобусами

2022-11-02 20:00

Иран планирует нападение на Саудовскую Аравию и Ирак, - WSJ

2022-11-02 19:30

Данилов назвал главного идеолога уничтожения энергообъектов Украины

2022-11-02 19:00

В Украине ввели новые правила продления срока действия загранпаспортов

2022-11-02 18:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

На Херсонщине оккупанты принудительно вывозят людей автобусами 2022-11-02 20:00
Иран планирует нападение на Саудовскую Аравию и Ирак, - WSJ 2022-11-02 19:30
Данилов назвал главного идеолога уничтожения энергообъектов Украины 2022-11-02 19:00
В Украине ввели новые правила продления срока действия загранпаспортов 2022-11-02 18:30