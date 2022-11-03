ВОЙНА В Украине Почему у украинцев свет выключают не по графику и у некоторых долго нет электроэнергии, а у кого-то совсем не выключают

2022-11-03 16:30

У некоторых украинцев долго нет электроэнергии, а у других ее совсем не отключают. Дело в том, что диспетчерский центр "Укрэнерго" не применяет графики отключений и не указывает, какого потребителя и когда отключить.

Об этом заявил член правления "Укрэнерго" Алексей Брехт в интервью изданию SPEKA. "Важно понимать, что диспетчер "Укрэнерго" у себя на экране монитора не видит конкретных потребителей или каких-либо заведений или учреждений. Он видит объем потребления в мегаваттах по стране или в конкретном регионе. Когда диспетчер видит, что потребление будет превышать возможности существующей генерации или сети, он отдает команду операторам распределительных сетей, то есть облэнерго, применить график аварийных отключений и доводит им объем ограничений в мегаваттах", – пояснил он.

Брехт добавил, что графики, которые составляют облэнерго каждый год заранее, соглашаются с местными органами власти, приходятся в "Укрэнерго" и внедряются приказом Минэнергетики Украины. "Укрэнерго" дает команду по применению графика аварийных отключений на определенный объем мегаватт, а облэнерго отключает группы потребителей поочередно. "Какие потребители в какой очереди решает облэнерго", – отметил член правления "Укрэнерго".

По его словам, поскольку такие отключения аварийные, у облэнерго есть всего 10-15 минут, чтобы снизить потребление до того уровня, который довел до него диспетчерский центр. К тому же, в больших городах, например, есть потребители, заживленные от той же линии, что и больницы, школы, водоканалы или стратегические объекты, которые нельзя отключать. Поэтому возникает та определенная несправедливость и дискомфорт, который испытывают некоторые украинцы.

"На прошлой неделе "Укрэнерго" вместе с Офисом президента, Минэнерго и облэнерго поработали над тем, чтобы изменить аварийные графики отключений на плановые. Диспетчерский центр будет доказывать объем ограничения облэнерго с сегодня на завтра. Поэтому распределительные компании смогут применить графики, равномерно распределяющие отключения надеюсь, уже на этой неделе для украинцев уменьшится дискомфорт и люди смогут больше планировать свой день", – подытожил Брехт.