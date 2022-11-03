ВОЙНА В Украине рф потратила на один удар по Украине более 2 млн роССийских пенсий – Зеленский

2022-11-03 21:00

Президент Владимир Зеленский рассказал, что украинские власти делают все возможное для того, чтобы дать электричество и тепло гражданам зимой. Однако российские захватчики пытаются разрушить жизнь украинцев.

Об этом глава государства заявил в вечернем видеообращении.

По его словам, стабилизационные отключения продолжаются в 9 регионах Украины. В настоящее время власти делают все возможное, чтобы сократить время отключений.

Кроме того, восстановительные работы продолжаются в деоккупированных областях. В частности, на Харьковщине, Донбассе и на юге страны. В Харьковской области поставки газа получили более 20 тысяч потребителей. Также в Волчанске, Балаклее и других городах возобновляются системы теплоснабжения.

«Мы должны понимать, что россия сделает все, чтобы разрушать нормальность жизни. Они не учитывают расходы на энерготеррор. Если взглянуть на цену только вчерашнего российского удара, то примененные ракеты и дроны стоили россии в эквиваленте более 2 млн 300 тыс. средних пенсий по возрасту. И это один удар! Месячные доходы 2 млн 300 тыс. российских пенсионеров... Вместо того чтобы преодолевать бедность в своей стране, российское руководство тратит все, чтобы только не признавать, какую историческую ошибку они совершили своей войной против Украины», – подчеркнул Зеленский.

Также президент заявил, что проинформировал коллегу Эммануэля Макрона о нуждах в обороне. Кроме того, он провел переговоры с премьер-министром Камбоджи, который председательствует в АСЕАН, странам которой грозят катастрофические последствия из-за российских терроров.

Кроме того, в Киев прибыла еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

«Обсудили инициативу создания такого формата, который как военный «Рамштайн» сможет работать ради нашей общей безопасности, но именно концентрирован в энергетической плоскости. Что-то вроде «энергетического Рамштайна» – средства, техническая поддержка, трансформаторы, генераторы, энергоносители», – добавил глава государства.